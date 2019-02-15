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В Петербурге задержали карманника орудовавшего в маршрутках

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Полицейскими задержан гражданин, который при проезде в маршрутном такси похитил смартфоны сразу у двух пассажирок.

В Калининском районе Петербурга сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 41-летний гражданин, который изобличен в  том, что 13 февраля 2019 года у дома по проспекту Маршала Блюхера при проезде в маршрутном такси совершил две кражи мобильных телефонов стоимостью более 13 тысяч рублей и более 17 тысяч рублей из сумок двух 23-летних девушек.

Похищенные мобильные телефоны изъяты.

Следственным управлением УМВД России по Калининскому району возбуждены уголовные дела части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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