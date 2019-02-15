Накануне вечером, 14 февраля около 19:40 под окнами дома 11/1 по улице Николая Рубцова был обнаружен труп 16-летнего петербуржца с признаками падения с высоты. Подросток погиб, выпал из окна квартиры, расположенной на 10-м этаже.
По данным Агентства, трагедии непосредственно предшествовала бурная ссора старшеклассника с родителями. В чем была суть конфликта, разбираются следственные органы.
В Выборгском районе подросток погиб, упав с 10-го этажа
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Выборгском районе Петербурга 16-летний подросток выпал с 10-го этажа
Накануне вечером, 14 февраля около 19:40 под окнами дома 11/1 по улице Николая Рубцова был обнаружен труп 16-летнего петербуржца с признаками падения с высоты. Подросток погиб, выпал из окна квартиры, расположенной на 10-м этаже.
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