В Ленобласти ограбили отделение связи

В ночь с 12 на 13 февраля в отделение связи села Колчаново было совершено проникновение. Неустановленный преступник взломал навесной замок и отжал врезной замок на двери запасного выхода.

Оказавшись внутри, злоумышленник неустановленным предметом срезал петли с дверцы сейфа и похитил 313 000 рублей. Деньги предназначались для выплаты пенсий, сообщила сотрудникам полиции начальник почты.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К сожалению, в отделении связи нет камер видеонаблюдения, отсутствует и «тревожная» кнопка.