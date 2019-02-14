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В Ленобласти ограбили отделение связи

0
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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Волховском районе Ленобласти из сельской почты унесли треть миллиона рублей

В ночь с 12 на 13 февраля в отделение связи села Колчаново было совершено проникновение. Неустановленный преступник взломал навесной замок и отжал врезной замок на двери запасного выхода.
Оказавшись внутри, злоумышленник неустановленным предметом срезал петли с дверцы сейфа и похитил 313 000 рублей. Деньги предназначались для выплаты пенсий, сообщила сотрудникам полиции начальник почты.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К сожалению, в отделении связи нет камер видеонаблюдения, отсутствует и «тревожная» кнопка.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Волховский район кража Почта России
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