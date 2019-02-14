В ночь с 12 на 13 февраля в отделение связи села Колчаново было совершено проникновение. Неустановленный преступник взломал навесной замок и отжал врезной замок на двери запасного выхода.
Оказавшись внутри, злоумышленник неустановленным предметом срезал петли с дверцы сейфа и похитил 313 000 рублей. Деньги предназначались для выплаты пенсий, сообщила сотрудникам полиции начальник почты.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К сожалению, в отделении связи нет камер видеонаблюдения, отсутствует и «тревожная» кнопка.
В Ленобласти ограбили отделение связи
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
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В Волховском районе Ленобласти из сельской почты унесли треть миллиона рублей
В ночь с 12 на 13 февраля в отделение связи села Колчаново было совершено проникновение. Неустановленный преступник взломал навесной замок и отжал врезной замок на двери запасного выхода.
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