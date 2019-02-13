Накануне к полицейским обратилась директор Кингисеппского центра – учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Педагог рассказала, что в 2018 году, в Выборгском районе Ленобласти, в поселке Первомайское, в неустановленный период времени, в неустановленном месте знакомый 15-летней воспитанницы неоднократно совершал с ней половые сношения. О мужчине известно лишь, что он совершеннолетний.
Несмотря на столь скупые сведения, полиция принимает меры к задержанию злоумышленника. Материалы переданы в Следственный комитет.
В Ленобласти соблазнили воспитаницу детского дома
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
pitercrime.ru
В Выборгском районе Ленобласти сироту из Кингисеппа соблазнил неизвестный мужчина. Злоумышленника ищут.
Накануне к полицейским обратилась директор Кингисеппского центра – учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Педагог рассказала, что в 2018 году, в Выборгском районе Ленобласти, в поселке Первомайское, в неустановленный период времени, в неустановленном месте знакомый 15-летней воспитанницы неоднократно совершал с ней половые сношения. О мужчине известно лишь, что он совершеннолетний.
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