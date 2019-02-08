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В Петербурге обрушилось здание котельной

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Piter.TV
На Ярославском проспекте обрушилось здание котельной. В МЧС прокомментировали происшествие.

В Выборгском районе Петербурга произошел обвал здания котельной. Объект отапливал Костромские бани, которые располагаются на Ярославском проспекте в 10 доме. На данный момент сведений о пострадавших нет. На место вызваны аварийные службы.

Нашему мобильному корреспонденту удалось запечатлеть на видео последствия происшествия. Местные жители рассказали, что обрушение затронуло два припаркованных поблизости автомобиля.

Как выяснилось на месте, в неэксплуатируемом 1-этажном сооружении размером 22х17 метров (принадлежность не установлена) произошло обрушение кровли на площади 50 кв. метров. В результате происшествия повреждены два припаркованных рядом автомобиля. Погибших, пострадавших нет

прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС

Источник: Piter.TV
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