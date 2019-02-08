8 февраля за полночь загорелась комната площадью 12 кв. метров в доме на улице 30-летия Победы в деревне Большие Колпаны Гатчинского района Ленобласти. После тушения трехкомнатной квартиры был обнаружен сильно обгоревший труп мужчины.
Предположительно, в огне погиб 61-летний хозяин жилища.
Причина возгорания устанавливается.
В Ленобласти пенсионер погиб на пожаре
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ГУ МЧС
Пенсионер сгорел в своей квартире деревни Большие Колпаны Гатчинского района Ленобласти
8 февраля за полночь загорелась комната площадью 12 кв. метров в доме на улице 30-летия Победы в деревне Большие Колпаны Гатчинского района Ленобласти. После тушения трехкомнатной квартиры был обнаружен сильно обгоревший труп мужчины.
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