В Ленобласти пенсионер погиб на пожаре

8 февраля за полночь загорелась комната площадью 12 кв. метров в доме на улице 30-летия Победы в деревне Большие Колпаны Гатчинского района Ленобласти. После тушения трехкомнатной квартиры был обнаружен сильно обгоревший труп мужчины.

Предположительно, в огне погиб 61-летний хозяин жилища.

Причина возгорания устанавливается.