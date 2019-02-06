В Приморском районе обчистили магазин компьютерной техники

Накануне поздно вечером, около 23 часов неустановленный злоумышленник проник в магазин в ТРК «Питерленд» на Приморском проспекте, отжав пластиковую дверь. Оказавшись внутри, злоумышленник похитил с витрины телефоны и скрылся.

Перечень похищенного и стоимость подсчитываются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В магазине есть видеонаблюдение и сигнализация. Сигнал тревоги поступил в охранное предприятие в 23:01. Секьюрити ехали до объекта 37 минут.

Видеозапись изъята.