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В Приморском районе обчистили магазин компьютерной техники

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75
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Приморском районе Петербурга обокрали магазин сети DNS

Накануне поздно вечером, около 23 часов неустановленный злоумышленник проник в магазин в ТРК «Питерленд» на Приморском проспекте, отжав пластиковую дверь. Оказавшись внутри, злоумышленник похитил с витрины телефоны и скрылся.
Перечень похищенного и стоимость подсчитываются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В магазине есть видеонаблюдение и сигнализация. Сигнал тревоги поступил в охранное предприятие в 23:01. Секьюрити ехали до объекта 37 минут.
Видеозапись изъята.

Источник: Конкретно.ру
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