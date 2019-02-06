В центре Петербурга обокрали пожилую туристку

Вечером минувшего вторника у дома 30 по Лиговскому проспекту неизвестные злоумышленники совершили кражу сумки, косметички и кошелька почти со 100 тысячами рублей, банковскими картами и документами из рюкзака у 66-летней гражданки одной из стран Восточной Азии.

По «горячим» следам оперативники отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали двух гражданок, 42 и 35 лет, обе неработающие. Женщины изобличены в совершении данного преступления, похищенное у них изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), обе подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.