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В центре Петербурга обокрали пожилую туристку

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
globallookpress.com
Полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в краже у пожилой туристки из Восточной Азии в центре Петербурга

Вечером минувшего вторника у дома 30 по Лиговскому проспекту неизвестные злоумышленники совершили кражу сумки, косметички и кошелька почти со 100 тысячами рублей, банковскими картами и документами из рюкзака у 66-летней гражданки одной из стран Восточной Азии.

По «горячим» следам оперативники отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали двух гражданок, 42 и 35 лет, обе неработающие. Женщины изобличены в совершении данного преступления, похищенное у них изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), обе подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район кража карманники
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