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Молодого петербуржца подозревают в сексуальном насилии над школьницей

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
sledcomspb.ru
В Петекрбурге безработный напоил и изнасиловал «проблемную» школьницу на проспекте Культуры

Накануне к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 60-летняя женщина, врач детской больницы, которая заявила на 31-летнего мужчину. Доктор рассказала, что 21 января 2019 года ее 15-летняя дочь, ученица колледжа, находилась у него в гостях в квартиру дома 9/1 по проспекту Культуры. Напоив восьмиклассницу, хозяин совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера.
Подозреваемый задержан и передан в Следственный комитет.

По данным АН «Оперативное прикрытие», пострадавшая девочка состоит на учете у психиатра и в службе по делам несовершеннолетних.

Все по теме: Калининский район насильник педофил
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