Молодого петербуржца подозревают в сексуальном насилии над школьницей

Накануне к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 60-летняя женщина, врач детской больницы, которая заявила на 31-летнего мужчину. Доктор рассказала, что 21 января 2019 года ее 15-летняя дочь, ученица колледжа, находилась у него в гостях в квартиру дома 9/1 по проспекту Культуры. Напоив восьмиклассницу, хозяин совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый задержан и передан в Следственный комитет.

По данным АН «Оперативное прикрытие», пострадавшая девочка состоит на учете у психиатра и в службе по делам несовершеннолетних.