Смертельное ДТП на Приморском шоссе

Накануне днем, около 15 часов у поселка Серово в Курортном районе Петербурга, у поворота на Средневыборгское шоссе произошло смертельное ДТП. Автомобиль Kia под управлением 23-летней петербурженки выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус ПАЗ.

В результате произошедшего ДТП пострадала владелица иномарки, женщину госпитализировали. Ее 25-летний супруг, сидевший рядом, погиб на месте происшествия.