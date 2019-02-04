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Смертельное ДТП на Приморском шоссе

0
82
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В лобовом столкновении на Приморском шоссе погиб молодой петербуржец. Автомашина выехала на встречку и врезалась в маршрутный автобус.

Накануне днем, около 15 часов у поселка Серово в Курортном районе Петербурга, у поворота на Средневыборгское шоссе произошло смертельное ДТП. Автомобиль Kia под управлением 23-летней петербурженки выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус ПАЗ.
В результате произошедшего ДТП пострадала владелица иномарки, женщину госпитализировали. Ее 25-летний супруг, сидевший рядом, погиб на месте происшествия.

Источник: Конкретно.ру
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