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В Петербурге задержан наркосбытчик

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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Петербурге полицейскими задержан подозреваемый в незаконном сбыте психотропных веществ

Электромонтажник одной из коммерческих фирм подозревается в незаконном сбыте крупной партии психотропного вещества «амфетамин».

Накануне около полудня в квартире на Софийской улице полицейские провели оперативные мероприятия по месту жительства 28-летнего гражданина, электромонтажника коммерческой фирмы. У мужчины изъято 32,8 грамма амфетамина, которые он намеревался незаконно сбыть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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