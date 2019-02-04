В Петербурге задержан наркосбытчик

Электромонтажник одной из коммерческих фирм подозревается в незаконном сбыте крупной партии психотропного вещества «амфетамин».

Накануне около полудня в квартире на Софийской улице полицейские провели оперативные мероприятия по месту жительства 28-летнего гражданина, электромонтажника коммерческой фирмы. У мужчины изъято 32,8 грамма амфетамина, которые он намеревался незаконно сбыть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.