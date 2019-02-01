В Приморском районе молодой мужчина погиб при падении с 10-го этажа

Накануне поздно вечером, около 23 часов прохожий сообщил в службу «112» о том, что около парадной дома 28 по Туристской улице лежит мужчина с голым торсом. Он был мертв. Причиной смерти стало падение с 10-го этажа указанного дома.

Личность погибшего установлена: ему 22 года. По факту проводится проверка.