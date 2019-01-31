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В Петербурге пожилая туристка стала жертвой карманник

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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
globallookpress.com
В центре Петербурга пожилая гостья одной из европейских государств стала жертвой карманник

Вечером минувшего вторника у дома 30 на Лиговском проспекте неизвестный злоумышленник совершил кражу кошелька с денежными средствами в сумме около 16 тысяч рублей и банковскими картами из рюкзака у 71-летней гражданки одного из европейских государств.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в указанном преступлении сотрудники полиции задержали 47-летнего мужчину.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район кража карманники иностранные граждане пенсионеры
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