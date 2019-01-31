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Во Фрунзенском районе рухнувший снег с балкона травмировал малолетного ребенка

0
34
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ngs.ru
Во Фрунзенском районе петербурга рухнувшая с балкона снежная шапка травмировала 9-летнего мальчика.

Накануне днем,  около 14 часов в Детскую больницу №19 имени Раухфуса от дома 62/25 по Малой Балканской улице был доставлен 9-летний мальчик. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы. После оказания помощи в удовлетворительном состоянии ребенок был отпущен домой.
По предварительным данным, накануне около 13:20 с балкона 8-го этажа на голову мальчику упал снег.

Все по теме: Фрунзенский район снег несчастный случай дети
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