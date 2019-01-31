Во Фрунзенском районе рухнувший снег с балкона травмировал малолетного ребенка

Накануне днем, около 14 часов в Детскую больницу №19 имени Раухфуса от дома 62/25 по Малой Балканской улице был доставлен 9-летний мальчик. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы. После оказания помощи в удовлетворительном состоянии ребенок был отпущен домой.

По предварительным данным, накануне около 13:20 с балкона 8-го этажа на голову мальчику упал снег.