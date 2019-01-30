Накануне вечером около 18:30 в Волховскую межрайонную больницу от дома 25 по улице Ломоносова были доставлены мальчик и девочка 2006 года рождения. Девочка госпитализирована с термическими ожогами лица, в состоянии средней степени тяжести. Мальчика положили в больницу с ушибом грудной клетки.
По предварительным данным, накануне около 18 часов по вышеуказанному адресу трое неизвестных подростков в масках подожгли шапку на голове девочки и нанесли несколько ударов ногами и руками по телу подростка.
По факту случившегося полицейскими проводится проверка.
В Ленобласти неизвестные подожгли девочку и избили ее друга
0
86
Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В городе Волхов, Ленинградской области неизвестные подростки в масках подожгли 12-летнюю девочку и избили ее друга.
Накануне вечером около 18:30 в Волховскую межрайонную больницу от дома 25 по улице Ломоносова были доставлены мальчик и девочка 2006 года рождения. Девочка госпитализирована с термическими ожогами лица, в состоянии средней степени тяжести. Мальчика положили в больницу с ушибом грудной клетки.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите