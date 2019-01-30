В Ленобласти неизвестные подожгли девочку и избили ее друга

Накануне вечером около 18:30 в Волховскую межрайонную больницу от дома 25 по улице Ломоносова были доставлены мальчик и девочка 2006 года рождения. Девочка госпитализирована с термическими ожогами лица, в состоянии средней степени тяжести. Мальчика положили в больницу с ушибом грудной клетки.

По предварительным данным, накануне около 18 часов по вышеуказанному адресу трое неизвестных подростков в масках подожгли шапку на голове девочки и нанесли несколько ударов ногами и руками по телу подростка.

По факту случившегося полицейскими проводится проверка.