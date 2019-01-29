На адрес заместителя директора Музея искусства поступило электронное письмо с угрозами еще 24 января около 10 часов утра. Но только накануне вечером, администрация Музея решила обратиться в полицию.
Послание гласило: «Скоро мы взорвем вас. Аллах Акбар». (В письме было использовано нецензурное слово. – Прим. редакции).
Письмо поступило от пользователя, зарегистрированного на сайте Лесопромышленного комплекса России, уточняет АН «Оперативное прикрытие».
Здание на набережной канала Грибоедова осмотрели. Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Эвакуация не проводилась.
Музей искусства в Петербурге угрожали взорвать
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
Конкретно.ру
Музею искусства Санкт-Петербурга XX – XXI веков пригрозили взрывом.
На адрес заместителя директора Музея искусства поступило электронное письмо с угрозами еще 24 января около 10 часов утра. Но только накануне вечером, администрация Музея решила обратиться в полицию.
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