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В Купчино задержан злоумышленник нанесший ножевые ранения двум мужчинам

0
46
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Kriminal News
Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские задержали гражданина, который подозревается в убийстве и покушении на убийство.

В минувшую субботу на лестничной площадке одного из домов по Софийской улице Петербурга с ножевым ранением брюшной полости был обнаружен труп 25-летнего мужчины. Кроме того, с проникающей колото-резаной раной в тяжелом состоянии госпитализирован 34-летний мужчина.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по "горячим" следам задержан 33-летний гражданин, который подозревается в том, что в подъезде указанного дома во время внезапно возникшей ссоры нанес несколько ножевых ранений двум мужчинам. 

Следователями Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
Подозреваемый задержан.

Источник: ГУ МВД
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