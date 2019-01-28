В Купчино задержан злоумышленник нанесший ножевые ранения двум мужчинам

В минувшую субботу на лестничной площадке одного из домов по Софийской улице Петербурга с ножевым ранением брюшной полости был обнаружен труп 25-летнего мужчины. Кроме того, с проникающей колото-резаной раной в тяжелом состоянии госпитализирован 34-летний мужчина.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по "горячим" следам задержан 33-летний гражданин, который подозревается в том, что в подъезде указанного дома во время внезапно возникшей ссоры нанес несколько ножевых ранений двум мужчинам.

Следователями Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый задержан.