В центре Петербурга мальчик пострадал от петарды

Накануне вечером от дома 12 по Фурштадской улице в Педиатрический университет был доставлен 12-летний подросток с взрывной травмой и множественными рваными ранами правой кисти. Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Со слов родителей, у него в руках взорвалась петарда.