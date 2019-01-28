Накануне вечером от дома 12 по Фурштадской улице в Педиатрический университет был доставлен 12-летний подросток с взрывной травмой и множественными рваными ранами правой кисти. Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Со слов родителей, у него в руках взорвалась петарда.
В центре Петербурга мальчик пострадал от петарды
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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге мальчику петардой едва не оторвало руку
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