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В Невском районе задержана группа разбойников

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
В Невском районе Петербурга раскрыта серия уличных грабежей и разбоев

В Невском районе Петербурга полицейскими пресечена деятельность группы граждан, подозреваемых в нескольких эпизодах имущественных преступлений в отношении мужчин.

В декабре 2018 года – январе 2019 года в полицию Невского района Петербурга обратились трое граждан с заявлениями о разбойных нападениях на них, еще трое – с заявлениями об ограблениях. Преступления были совершены на Товарищеском проспекте, проспекте Елизарова, улице Ольги Берггольц, улице Бабушкина и проспекте Большевиков. Во всех случаях жертвами нападений были мужчины, нападавшие отбирали у них личное имущество. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска Главка и полиции Невского района по подозрению в данных преступлениях задержали четырех граждан, в возрасте от 20 до 39 лет, все неработающие. Похищенное имущество частично изъято.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье 161 УК РФ (грабеж) и статье 162 УК РФ (разбой). Подозреваемые заключены под стражу.

В настоящее время устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности задержанных.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район разбойное нападение грабеж
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