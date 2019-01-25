В Невском районе задержана группа разбойников

В Невском районе Петербурга полицейскими пресечена деятельность группы граждан, подозреваемых в нескольких эпизодах имущественных преступлений в отношении мужчин.

В декабре 2018 года – январе 2019 года в полицию Невского района Петербурга обратились трое граждан с заявлениями о разбойных нападениях на них, еще трое – с заявлениями об ограблениях. Преступления были совершены на Товарищеском проспекте, проспекте Елизарова, улице Ольги Берггольц, улице Бабушкина и проспекте Большевиков. Во всех случаях жертвами нападений были мужчины, нападавшие отбирали у них личное имущество. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска Главка и полиции Невского района по подозрению в данных преступлениях задержали четырех граждан, в возрасте от 20 до 39 лет, все неработающие. Похищенное имущество частично изъято.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье 161 УК РФ (грабеж) и статье 162 УК РФ (разбой). Подозреваемые заключены под стражу.

В настоящее время устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности задержанных.