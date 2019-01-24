В Ленобласти задержан пожилой педофил

В минувший вторник к полицейским Приозерского района Ленобласти обратилась 41-летняя жительница Приозерска, которая заявила на 53-летнего жителя поселка Кузнечный после того, как получила на свой телефон через приложение WhatsApp материалы порнографического характера с изображением несовершеннолетних детей. Уже на следующий день правоохранители обыскивали квартиру на улице Новостроек в Кузнечном, в которой проживает немолодой сетевой администратор инвестиционной компании.

При осмотре жилища были изъяты шесть жестких дисков, содержащие фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием хозяина и неустановленных малолетних детей, 3 USB-флешки, моноблок, предметы сексуального характера, а также газовый пистолет без номера.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).