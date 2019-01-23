В Петербурге полицейские раскрыли серию краж автомобилей

Сотрудниками полиции установлена причастность мужчины и женщины, ранее задержанных за попытку угона, в серии краж иномарок в разных районах Петербурга.

Зимой прошлого года полицейские задержали двух 29-летних мужчин и 38-летнюю женщину при попытке хищения автомобиля «Хендай Солярис» в одном из районов Петербурга.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность одного из мужчин и женщины к совершению шести краж иномарок «Хендай Солярис» и «Киа Рио». Преступления, как установлено, были совершены в Приморском и Пушкинском районах Петербурга в конце декабря 2017 года и начале января 2018 года.

Также выяснилось, что мужчина использовал поддельное водительское удостоверение на имя другого человека.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража) и части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Указанные дела соединены в одно производство.

Двое подозреваемых заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде.