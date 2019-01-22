ента новостей

12:19
В Петербурге запрещен ввоз марокканских томатов
11:16
Депутаты просят простить долги ЖКХ
09:59
Татьянин день в Историческом парке
09:55
В Петербурге в здании общежития произошел пожар
09:19
В Ленобласти обокрали ювелирный магазин
09:18
Морозная ночь
23:12
Иванович может оказаться в клубе из Саудовской Аравии
08:18
Рекордный вывоз снега
08:16
Очередной выпад
23:41
Выставка живописных работ Натальи Егоровой "Дыхание цветов"
22:57
Неудачей завершился для сборной России чемпионат мира по гандболу
15:12
Бесплатная юрпомощь
13:13
Воду можно пить
13:06
В Красном Селе реконструируют битву за блокадный Ленинград
12:52
В Петербурге отремонтируют вентиляционную шахту метро
12:29
Фестиваль Мужского Джазового вокала JAZZMAN
12:25
Шоу музыкального коллектива Not jazz band
12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
12:14
В Купчино лжегазовщик обокрал пенсионерку
22:53
Шайба Дацюка стала победной в игре с московским «Динамо»
19:36
Выставка народного художника СССР в галерее "Мансарда Художников"
19:34
Петербург: поле для спекуляции на детях
19:33
Ленты Ленинградской Победы раздадут у метро
19:29
Люди предпенсионного возраста получат право на бесплатную юридическую помощь
14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
11:15
Лекция об Арктике
09:42
Оптимистичный прогноз?
23:13
Победа УНИКСа осложнила положение «Зенита» в Еврокубке
14:46
На химзаводе в Ленобласти прогремел взрыв
11:10
На севере Петербурга задержали сбытчика амфетамина
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Петербурге в здании общежития произошел пожар

В Петербурге в здании общежития произошел пожар

0
89
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Piter.TV
В Приморском районе Петербурга в здании общежития СПБГУКИ произошел пожар.

По словам очевидцев, возгорание произошло в комнате на 1-м этаже. В одной из комнат на 1-м этаже, жительница общежития уронила свечу. По предварительным данным, это и послужило причиной пожара. Мобильный корреспондент PITER.TV прислал видео с места происшествия.

Как рассказали жильцы, пожар начался ориентировочно в 01:30 ночи 22-го января. Студенты будили друг друга и эвакуировались через запасные выходы. Через 10 минут на место уже приехала пожарная служба.

Я спал, никого не трогал, лег пораньше. ... Просыпаюсь от криков "Пожар!". Выглядываю - в коридоре дым, бегут какие-то люди с сумками, мой сосед Лёва суетится - думаю, чет тут нехорошее. Давай, короче, быстро собирать свой ноутбук, потому что здесь мой фильм и вот жду пока тут потушат все. Житель горевшего ощежития, студент СПБГИК (бывший СПБГУКИ)

На месте происшествия работали дежурные смены пожарно-спасательных частей: всего 4 единицы техники. Также, на место прибыла скорая, но, к счастью, никто не пострадал.

Пока пожарные делали свою работу, выбежавших без одежды на улицу студентов отвели в спорткомплекс, чтобы переждать. Никто из студентов не пострадал. Пожар ликвидирован спустя 20 минут. В результате сгорело две комнаты общежития на первом этаже.

Источник: Piter.TV
Все по теме: Приморский район пожар видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

19-07-2018, 12:05
В Кировском районе Ленобласти горел дачный дом
19-12-2017, 09:23
Пожар на горнолыжном курорте в Приозерском районе Ленобласти
25-09-2017, 18:10
В Петергофе тушили пожар в средней школе
30-08-2016, 20:01
Пожар в Московском районе
10-07-2016, 12:45
На Васильевском острове ликвидирован пожар в комуналке
4-12-2012, 11:35
В Ковалево Всеволожского района пожар на заводе по производству керамической плитки

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
162
18-01-2019, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
0
150
17-01-2019, 14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
0
335
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
0
357
20-12-2018, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
Наверх