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» » В Ленобласти обокрали ювелирный магазин

В Ленобласти обокрали ювелирный магазин

0
76
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Бокситогорском районе Ленобласти четверо неизвестных в масках обокрали ювелирный магазин «Любава»

Накануне утром к полицейским Бокситогорска с заявлением обратился 60-летний индивидуальный предприниматель. Бизнесмен сообщил, что накануне в 02:40 ночи четверо неизвестных преступников в масках, взломав две входные двери, проникли в помещение ювелирного магазина «Любава» в доме 11 по Городской улице в городе Бокситогорск Ленинградской области. Преступники унесли с собой сейфа с 12 паллетами ювелирных изделий, 19 794 рублей выручки, а также прихватили еще 8 паллетов с драгоценностями, спрятанными под прилавком.

Перечень похищенного и размер материального ущерба устанавливаются. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158  УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район кража ювелирный салон
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