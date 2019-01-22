В Ленобласти обокрали ювелирный магазин

Накануне утром к полицейским Бокситогорска с заявлением обратился 60-летний индивидуальный предприниматель. Бизнесмен сообщил, что накануне в 02:40 ночи четверо неизвестных преступников в масках, взломав две входные двери, проникли в помещение ювелирного магазина «Любава» в доме 11 по Городской улице в городе Бокситогорск Ленинградской области. Преступники унесли с собой сейфа с 12 паллетами ювелирных изделий, 19 794 рублей выручки, а также прихватили еще 8 паллетов с драгоценностями, спрятанными под прилавком.

Перечень похищенного и размер материального ущерба устанавливаются. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.