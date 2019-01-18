В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок

Вечером минувшего четверга в Выборгском районе Ленобласти на 134 км автодороги «Скандинавия» 27-летний мужчина, управляя автомобилем Хундай Солярис, двигаясь из Петербурга в сторону города Выборг, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Фольксваген Мультивен, под управлением 44-летнего гражданина.

В результате ДТП пассажиры автомобиля Хундай Солярис – 24-летняя девушка и годовалый ребенок – скончались на месте происшествия. Водитель указанного автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирован.

Главным следственным управлением ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).