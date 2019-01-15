На Васильевском острове задержали мужчину, напавшего на работницу цветочного магазин

Полицейские Василеостровского района Петербурга задержали 33-летнего злоумышленника, который 9 января 2019 года около семи часов утра вошел в помещение цветочного магазина на Среднем проспекте Васильевского острова и угрожая физической расправой 41-летней женщине-продавцу, из незакрытого кассового аппарата совершил хищение 3 тысяч рублей выручки, после чего с места происшествия скрылся.

Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый заключен под стражу.

Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.