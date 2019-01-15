ента новостей

13:02
Мировая премьера фильма «Мальчик русский»
11:20
Крещенский музыкальный концерт «Зимнее настроение»
10:43
В Ленобласти тушили пожар в квартире
10:12
На Васильевском острове задержали мужчину, напавшего на работницу цветочного магазин
09:36
В Кронштадте мальчик упал с высоты
08:30
Как соблюдать закон о тишине?
08:11
Покупка завода GM
22:59
«Зенит» пытается продать Паредеса и купить Акунью
15:59
Выставка «Во имя жизни. Спасенное детство»
11:05
На Васильевском острове задержан педофил
11:01
В центре Петербурга обезврежен карманник
10:44
Американцы боятся
10:06
Коэффициент для индексации пенсий
22:36
Александр Сёмин не смог забить СКА
23:38
Сенсация со знаком «минус» от баскетбольного ЦСКА
16:00
Более тысячи петербуржцев сдали опасные отходы во время праздников
11:08
В России будут привлекать к ответственности подростков-живодёров
10:18
Vector Five. Душевная Акустика
10:13
В Адмиралтейском районе девушка погибла выпав из окна на пятом этаже
23:00
Успех Шестёркина и дубль Якупова
12:35
В Ленобласти 19-летний парень соблазнил школьницу
12:24
Машинист "Ласточки" забыл остановиться у станции "Удельная"
09:32
Возвращение финского Bassline пионера Rico Tubbs в Санкт-Петербург
09:26
В Петербурге обнаружен труп пенсионера с простреленной головой
09:17
В МЧС переработают основные правила пожарной безопасности
23:48
«Цедевита» обыграна, но «Зенит» много пропустил
19:50
Выставка «Эпоха Гранина»
14:47
Петербуржцы смогут сдать елки на переработку
14:37
Волонтёрам Петербурга могут разрешить участвовать в реставрации объектов культурного наследия
09:42
В Петербурге жестоко избили школьницу
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » На Васильевском острове задержали мужчину, напавшего на работницу цветочного магазин

На Васильевском острове задержали мужчину, напавшего на работницу цветочного магазин

0
64
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
На Васильевском острове Петербурга полицейские раскрыли разбой в магазине цветов

Полицейские Василеостровского района Петербурга задержали 33-летнего злоумышленника, который 9 января 2019 года около семи часов утра вошел в помещение цветочного магазина на Среднем проспекте Васильевского острова и угрожая физической расправой 41-летней женщине-продавцу, из незакрытого кассового аппарата совершил хищение 3 тысяч рублей выручки, после чего с места происшествия скрылся.

Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый заключен под стражу.

Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

23-08-2018, 11:32
В Ленобласти задержан разбойник похитивший выручку из деревенского магазина
9-08-2018, 10:00
В Петербурге задержали разбойника совершившего три разбойных нападения на магазины
13-04-2018, 13:05
В Калининском районе ограблен цветочный магазин
12-04-2018, 15:30
В Приморском районе двое неизвестных ограбили продуктовый магазин
12-02-2018, 15:20
В Ленобласти ограблен мясной магазин
30-01-2018, 12:11
Разбойное нападение на цветочный магазин в Ленобласти

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
281
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
0
304
20-12-2018, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
0
348
17-12-2018, 13:41
В Красносельском районе в ДТП пострадали четверо пешеходов
0
372
11-12-2018, 11:02
В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов
Наверх