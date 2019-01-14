В центре Петербурга обезврежен "карманник"

Минувшим воскресеньем оперативники отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД России и полицейскими Центрального района Петербурга в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в краже телефона известной марки. Как установлено, кража была совершена в ноябре минувшего года около одного из домов на Казанской улице. Сумма ущерба составила 92 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемому мера пресечения – подписка о невыезде.