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В центре Петербурга обезврежен карманник

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85
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Полицейские задержали злоумышленника, похитившего осенью мобильный телефон у случайной прохожей в центре Петербурга

Минувшим воскресеньем оперативники отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД России и полицейскими Центрального района Петербурга в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в краже телефона известной марки. Как установлено, кража была совершена в ноябре минувшего года около одного из домов на Казанской улице. Сумма ущерба составила 92 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемому мера пресечения – подписка о невыезде.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район кража карманники
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