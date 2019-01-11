В Адмиралтейском районе девушка погибла выпав из окна на пятом этаже

Накануне днем, около 15:30 часов под окнами дома 19 по Малодетскосельскому проспекту был обнаружен труп девушки 2002 года рождения. Девушка выпала из окна квартиры на пятом этаже, которую снимает ее мать. Женщина с дочерью приехали в Петербурге к подруге 23 декабря.

По предварительным данным, накануне девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с матерью. Юная украинка встала на подоконник. Алкоголь в крови сделал свое подлое дело: она не удержала равновесие и упала на асфальт.

От полученных травм иностранка скончалась на месте происшествия.