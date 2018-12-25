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» » В Ленобласти задержан насильник из Молдавии

В Ленобласти задержан насильник из Молдавии

0
51
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Во Всеволожском районе Ленобласти задержан Молдаванин, находившийся в межгосударственном розыске.

В минувший понедельник сотрудники полиции задержали в деревне Суоранда Всеврложского района Ленобласти 48-летнего гражданина Молдовы. Житель города Бельцы на родине обвиняется в совершении преступления, предусмотренного часть 2 статьи 172 УК Республики Молдова (насильственные действия сексуального характера). Ему заочно была избрана мера пресечения – заключение под стражу. Дело было возбужденов  мае 2016 года. В России иностранец проживал без регистрации.

Задержанный доставлен в дежурную часть 128 отдела полиции.  Инициатору розыска - Минюсту Молдовы - сообщено.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район насильник иностранные граждане
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