В Ленобласти задержан насильник из Молдавии

В минувший понедельник сотрудники полиции задержали в деревне Суоранда Всеврложского района Ленобласти 48-летнего гражданина Молдовы. Житель города Бельцы на родине обвиняется в совершении преступления, предусмотренного часть 2 статьи 172 УК Республики Молдова (насильственные действия сексуального характера). Ему заочно была избрана мера пресечения – заключение под стражу. Дело было возбужденов мае 2016 года. В России иностранец проживал без регистрации.

Задержанный доставлен в дежурную часть 128 отдела полиции. Инициатору розыска - Минюсту Молдовы - сообщено.