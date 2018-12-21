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Осуждены за убийство бездомных

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
saint-petersburg.ru
Подростки получили срок за убийство бездомных людей

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге состоялся суд, по итогам которого двое подростков и один совершеннолетний юноша были осуждены за убийство бездомных. Этот трагический случай произошел 21 мая на стадионе «Корабел».

Юноши избили мужчину и женщину без определенного места жительства. Это избиение оказалось зверским и привело к летальному исходу. Бомжи не смогли выжить и умерли от полученных травм. Люди, совершившие это зло, были взяты под сражу.

В итоге суд вынес им наказание. Его можно считать заслуженным или мягким. Совершеннолетний парень получил 3 года колонии общего режима. Подростки получили 7 лет и 3 года колонии. Теперь друзья вынуждены провести несколько лет в местах лишения свободы.

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