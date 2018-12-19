В Невском районе педофил развращал школьницу по сети Интернет

Накануне вечером к полицейским Невского района Петербурга обратился 37-летний местный житель, работающий на одном из петербургских заводов. Мужчина рассказал, что в период с 18 ноября по 2 декабря 2018 гола неизвестный злоумышленник, используя социальную сеть «ВКонтакте», совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери 2008 года рождения. Девочка учится в 4-м классе школы с углубленным изучением английского языка.

Материалы переданы в Следственный комитет Невского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.