ента новостей

12:56
Депутаты Петербурга окончательно приняли закон о контроле работы такси
12:39
Парламент Петербурга поддержал введение штрафов для руферов
10:34
В Невском районе педофил развращал школьницу по сети Интернет
10:24
В Ленобласти пьяного водителя задержали с применением табельного оружия
09:43
Отопление по резервной схеме
09:22
Привлекательность для инвесторов
12:23
ЗакС Петербурга в среду рассмотрит запрет на продажу безалкогольных энергетиков
10:55
В Пулково провели ветеринарный контроль 4 пауков
10:42
В Выборгском районе пенсионерка стала жертвой мошенниц
08:15
Банкротство «Тосно»
07:40
Ответил за митинги
23:31
Пора взглянуть на таблицу КХЛ…
17:44
Фонд Потанина участвует в пополнении коллекции Государственного Эрмитажа
17:41
Новогодний праздник в Историческом парке на Бассейной!
13:41
В Красносельском районе в ДТП пострадали четверо пешеходов
13:34
На КАД полность перекроют движение
10:27
В Приморском районе полицейские изъяли у местного жителя почти 900 граммов «амфетамин»
10:16
В Ленобласти на пожаре погибла пенсионерка
08:07
Квартира с 58 комнатами
07:33
Снежная неделя
23:12
Токранов и Гавриков забили финнам на «Кубке Первого Канала»
19:21
Хоккейная сборная разгромила Чехию, Кузьменко сделал дубль
17:15
На «Ленфильме» вновь пройдет конкурс сценариев дебютных кинопроектов
16:05
В Петербурге изъята и уничтожена партия украинских яблок
11:57
В национальном рейтинге востребованности инженерных вузов РФ ПГУПС занял 7 место
11:55
В Приморском районе к 2025 году появятся две новые станции метро
11:53
Водители не будут платить за парковку в выходные и праздничные дни
07:17
Он сначала отказывался
07:15
Вручение наград
22:43
Гол защитника СКА помог сборной России победить шведов
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Невском районе педофил развращал школьницу по сети Интернет

В Невском районе педофил развращал школьницу по сети Интернет

0
64
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Полицейские Петербурга устанавливают злоумышленника, развращавшего 10-летнюю девочку через социальную сеть

Накануне вечером к полицейским Невского района Петербурга обратился 37-летний местный житель, работающий на одном из петербургских заводов. Мужчина рассказал, что в период с 18 ноября по 2 декабря 2018 гола неизвестный злоумышленник, используя социальную сеть «ВКонтакте», совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери 2008 года рождения. Девочка учится в 4-м классе школы с углубленным изучением английского языка.

Материалы переданы в Следственный комитет Невского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район педофил школьница социальные сети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

9-11-2018, 09:58
В Ленобласти задержан насильник напавший на школьницу
31-10-2018, 09:40
В Красносельском района задержан педофил
21-05-2018, 13:16
В Калининском районе задержан развратник
11-05-2018, 10:45
В Ленобласти обезврежен пенсионер-педофил
30-03-2018, 14:58
В Центральном районе задержан педофил
4-09-2017, 10:57
В Ленобласти задержан педофил

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
134
17-12-2018, 13:41
В Красносельском районе в ДТП пострадали четверо пешеходов
0
209
11-12-2018, 11:02
В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов
0
328
20-11-2018, 08:36
На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими
0
385
13-11-2018, 11:35
В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
Наверх