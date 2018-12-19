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В Ленобласти пьяного водителя задержали с применением табельного оружия

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69
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Выборгском районе Ленобласти полицейские остановили автомобиль под управлением нетрезвого водителя, применив табельное оружие

Накануне около полуночи в городе Выборге, на пересечении Ленинградского проспекта и набережной 40 лет ВЛКСМ нарядом ДПС ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области была предпринята попытка остановить автомобиль «Ленд Крузер Прадо», водитель которого не выполнил требования об остановке и, осуществив разворот, совершил столкновение со служебным автомобилем полиции, после чего попытался скрыться.
Нарядом ДПС было организовано преследование. На пересечении улицы Пионерской и набережной 40 лет ВЛКСМ водитель иномарки продолжил движение на запрещающийся сигнал светофора в сторону улицы Гагарина, неоднократно выезжая на полосу встречного движения, создавая своими маневрами опасность для других участников дорожного движения.
В соответствии с Федеральным законом «О полиции» инспектор ДПС ОГИБДД УМВД России применил табельное оружие, произведя один выстрел вверх, после чего у одного из домов по улице Гагарина преследуемый автомобиль был остановлен.
Выяснилось, что автомобилем управлял 15-летний школьник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательств.
В результате применения оружия пострадавших нет, служебный автомобиль получил значительные повреждения.
По данному факту проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО пьяный водитель стрельба табельное оружие ДПС
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