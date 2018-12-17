В Приморском районе полицейские изъяли у местного жителя почти 900 граммов «амфетамин»

Вечером минувшей субботы в Приморском районе Петербурга у дома 61А по 3-й линии в припаркованном автомобиле «Тойота Камри» сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину. При личном досмотре из кармана куртки у гражданина изъят полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертизой установлено, что данное вещество массой около 2 граммов – амфетамин.

Кроме того, в результате досмотра автомобиля из салона изъят сверток массой 829,1 грамм с аналогичным веществом.

Возбуждены уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта психотропного вещества). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.