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На «Ленфильме» вновь пройдет конкурс сценариев дебютных кинопроектов

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11
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Ленфильм
На «Ленфильме» вновь пройдет Санкт-Петербургский конкурс сценариев дебютных кинопроектов

Уже в третий раз под председательством знаменитого режиссера Игоря Масленникова на старейшей киностудии страны состоится питчинг сценариев дебютных кинопроектов. Мероприятие организуется Молодежным центром Союза кинематографистов Санкт-Петербурга и киностудией «Ленфильм» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Отборочная комиссия получила более 400 сценариев короткометражных и полнометражных фильмов, лучшие из них попадут в шорт-лист конкурса, который будет объявлен 15 декабря. А 20 декабря в директорском зале киностудии «Ленфильм» состоится финал, во время которого авторы отобранных работ лично будут защищать свои проекты перед экспертами.

Как и в предыдущие годы, победителей ждут призы, связанных с кинопроизводственным процессом. Среди них – возможность бесплатного озвучивания фильма, цветокоррекции, использование профессионального съемочного и осветительного оборудования и т. д. Обладателю Гран-при короткометражного конкурса Молодежный центр Союза кинематографистов обеспечит полный цикл реализации проекта и его дальнейшее продвижение. А проект победителя в категории полнометражного кино будет рекомендован Худсовету «Ленфильма» для включения в тематический план киностудии.

По результатам предыдущих питчингов при продюсерской поддержке Молодежного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга были сняты короткометражные фильмы «Терпимость» (реж. Антон Сухарев) и «Случай на дороге» (реж. Эвелина Барсегян, в главной роли Иван Янковский). Эти картины тепло приняты зрителями и получили ряд наград на российских и международных кинофестивалях. По итогам прошлогоднего конкурса в полнометражной категории проекты «Светлячок» (автор Татьяна Матюшонок) и «Крошка» (автор Анастасия Кутеева) запущены в производство российскими киностудиями с финансовой поддержкой Министерства культуры РФ.

Источник: Ленфильм
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