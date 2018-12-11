В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов

Накануне около 9 часов утра у дома 55/1 по проспекту Большевиков, Невского района Петербурга произошло серьёзное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-21093 с госзнаками Ленобласти двигался по улице Народной от Дальневосточного проспекта и при повороте направо на круговом движении совершил наезд на четырех несовершеннолетних в зоне регулируемого пешеходного перехода. Курсанты Пожарно-спасательного колледжа переходили проезжую часть на зеленый свет.

После аварии водитель, мужчина лет 50-ти, вышел из машины, «побеседовал» с подростками и скрылся с места ДТП. Курсанты вернулись в колледж и обратились в медпункт. Вскоре туда была вызвана «скорая помощь».

Под колеса «девятки» попала 17-летняя жительница поселка Горелово, которую госпитализировали в Детскую больницу №19 имени Раухфуса с ушибами мягких тканей лица, левого плеча и левого колена. Вскоре девушку отпустили домой. Ее ровесница-петербурженка была доставлена в ту же больницу с ушибами левого локтя и левой голени, и после оказания помощи отпущена.

С ушибом пояснично-крестцового отдела позвоночника в Детскую больницу №5 был доставлен 16-летний первокурсник колледжа. Другой первокурсник, которому через полторы недели исполнится 16 лет, получил ушиб левой голени. Его забрали родители и сами отвезли в травмпункт.

По номеру автомобиля установлено, что ВАЗ принадлежит 35-летнему жителю деревни Чаплино Волховского района. Кто именно был за рулем, выясняется.