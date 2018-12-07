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В Ленобласти охотник по неосторожности застрелил напарника

0
14
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Волховском районе Ленобласти охотник по неосторожности застрелил напарника.

Накануне около полудня в лесном массиве, в нескольких километрах от деревни Чуново, Волховского района Ленинградской области был обнаружен труп 29-летнего неработавшего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки.

Полицейскими задержан 33-летний неработающий мужчина, которого подозревают в том, что 5 декабря около девяти часов утра в результате неосторожного обращения с оружием произвел выстрел из охотничьего ружья в напарника.

Задержанный утверждает, что застрелил друга случайно, во время перезарядки ружья.

По данным Агентства, изъятый карабин 1961 года выпуска не числится в базах Росгвардии и МВД. Марку установить не представилось возможным, т.к название уничтожено путем травления.

Мужчина утверждает, что ружье ИЖ-17 нашел в лесу. Разрешения на оружие у него нет.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Волховский район огнестрельное ранение охота
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