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» » В Ленобласти пенсионер погиб выпав из окна

В Ленобласти пенсионер погиб выпав из окна

0
85
Опубликовал: Питерец
0
Фото:
vk.com
В городе Тихвине Ленинградской области пожилой местный житель погиб при падении с высоты.

В городе Тихвине Ленинградской области 78-летний местный житель погиб при падении с высоты. Труп пенсионера был обнаружен накануне около 22 часов у дома 48 по улице Машиностроителей. Пенсионер выпал из окна своей квартиры на 8-м этаже.

Пожилой мужчина длительное время страдал онкологическим заболеванием в последней стадии, состоял на учете у врача-онколога, неоднократно высказывал своим родственникам намерение покончить свою жизнь самоубийством и неоднократно предпринимал попытки осуществить свое намерение.

В квартире следов волочения и борьбы нет, порядок не нарушен, двери были заперты изнутри. Окно в комнате было открыто.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район падение пенсионеры
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