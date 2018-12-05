В Ленобласти пенсионер погиб выпав из окна

В городе Тихвине Ленинградской области 78-летний местный житель погиб при падении с высоты. Труп пенсионера был обнаружен накануне около 22 часов у дома 48 по улице Машиностроителей. Пенсионер выпал из окна своей квартиры на 8-м этаже.

Пожилой мужчина длительное время страдал онкологическим заболеванием в последней стадии, состоял на учете у врача-онколога, неоднократно высказывал своим родственникам намерение покончить свою жизнь самоубийством и неоднократно предпринимал попытки осуществить свое намерение.

В квартире следов волочения и борьбы нет, порядок не нарушен, двери были заперты изнутри. Окно в комнате было открыто.