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В Петербурге задержан разбойник нападавший на микрофинансовые организации

0
89
Опубликовал: Питерец
0
Фото:
vk.com
В Петербурге полицейские задержали мужчину, совершавшего разбойные нападения в Калининском и Приморском районах города.

Второго ноября около пяти часов неизвестный вошел в помещение микрофинансовой организации на улице Уточкина дом 1, где угрожая предметом, похожим на пистолет, 44-летнему менеджеру, из незакрытого сейфа похитил 3 тысячи рублей, после чего с места происшествия скрылся.

Кроме того, 27 ноября 2018 в 16.20 неизвестный вошел в помещение павильона одной микрокредитной компании на Липовой аллее в доме 16, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, 49-летнему менеджеру, из металлического ящика похитил около 80 тысяч рублей и с места происшествия скрылся.

Помимо этого, 2 декабря 2018 около 7 часов вечера неизвестный вошел в помещение еще одной микрофинансовой организации на проспекте Просвещения дом 86, где, угрожая предметом похожим на пистолет, 27-летнему менеджеру, из ящика стола совершил хищение 6,5 тысяч рублей, принадлежащих указанной организации.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершенных преступлениях задержан 43-летний гражданин.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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