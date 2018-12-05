В Ленобласти пенсионерка одолжила мошеннику почти миллиона рублей

В городе Кингисепп Ленинградской области 83-летнюю местную жительницу неизвестный злоумышленник «взял в оборот» накануне, 4 декабря, у дома на Крикковском шоссе, в котором проживает пенсионерка. Злоумышленник уговорил пенсионерку дать ему в долг крупную сумму, пообещав вернуть с «хорошим процентом».

Мошенник посадил бабушку в белый автомобиль и отвез в сберкассу на Большой Советской улице, где она сняла 901 000 рублей.

Преступник забрал у пенсионерки деньги, посадил в салон вывез на трассу «Кингисепп – Усть-Луга» и высадил Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

К сожалению, престарелая женщина не помнит ни времени происшествия, ни марки и номера автомобиля, ни места, где передавала деньги, ни участка трассы, на которой осталась стоять в одиночестве, пока ее не подобрали.