В Кировском районе пенсионер стал жертвой мошенницы

Днем минувшей субботы неустановленная женщина пришла в квартиру 87-летнего петербуржца в доме 13 по улице Ивана Черных. Это была 40-летняя женщина, европейской внешности, невысокого роста, в светло-сером плаще и черным беретом на голове.

Незнакомка смогла убедить инвалида второй группы в том, что в стране производится замена денег на «новые купюры», и предложила пенсионеру «пересчитать» его накопления и записать.

Доверчивый пенсионер принес мошеннице 797 000 рублей, 5 700 долларов США и 2 000 евро, которые злоумышленница похитила, подменив на резаную бумагу. Общий ущерб составило 1 миллион 328 000 рублей.