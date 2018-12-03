В Ленобласти ограблили отделение почтовой связи

В минувшую субботу вечером около 17 часов двое неизвестных злоумышленников в масках ворвались в отделение связи «Выборг-4» на Сайменском канале в поселке имени Калинина, Выборгского района Ленинградской области. Угрожая ножом 61-летне женщине, оператору почтовой связи, разбойники забрали из кассы 78 050 рублей и скрылись.

Почта охранной сигнализацией, «тревожной» кнопкой и видеонаблюдением не оборудована, констатировали полицейские. Физическая охрана также отсутствует.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по статье 162 (Разбой) УК РФ.