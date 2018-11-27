В Красногвардейском районе ликвидирован притон для занятий проституцией

Полицейскими в Красногвардейском районе Петербурга в ходе проверочных мероприятий в квартире, расположенной в доме 23 на Индустриальном проспекте, выявлен притон для занятий проституцией.

В момент появления полицейских в помещении находились семеро граждан, причастных к деятельности притона. Шесть женщин предоставляли сексуальные услуги за денежное вознаграждение, в их числе были две гражданки из среднеазиатского государства и одна из восточноевропейского, ещё одна женщина исполняла функции администратора.

Все правонарушительницы доставлены в территориальный отдел полиции для составления протоколов об административном правонарушении по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) и 6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия проституцией).