В Приморском районе задержали подозреваемую в краже иномарки

В минувшую среду к полицейским Приморского района Петербурга обратился 41-летний житель Мурманской области, который сообщил о том, что неизвестный злоумышленник угнал принадлежащий ему автомобиль «БМВ Х-5», припаркованный у дома 51 по Юнтоловскому проспекту. Полицейские установили путь следования указанного автомобиля и задержали его на пересечении Юнтоловского проспекта и Ивинской улицы.

Сотрудники полиции задержали 27-летнюю гражданку сопредельного государства, которая находилась на пассажирском сидении в указанном автомобиле, водителю удалось скрыться. Автомобиль возвратили владельцу.

По данному факту возбужденно уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ. Полицией приняты меры к розыску и задержанию её соучастника.