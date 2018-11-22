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В Приморском районе задержали подозреваемую в краже иномарки

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2
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Приморском районе Петербурга по «горячим» следам задержали подозреваемую в краже иномарки

В минувшую среду к полицейским Приморского района Петербурга обратился 41-летний житель Мурманской области, который сообщил о том, что неизвестный злоумышленник угнал принадлежащий ему автомобиль «БМВ Х-5», припаркованный у дома 51 по Юнтоловскому проспекту. Полицейские установили путь следования указанного автомобиля и задержали его на пересечении Юнтоловского проспекта и Ивинской улицы.

Сотрудники полиции задержали 27-летнюю гражданку сопредельного государства, которая находилась на пассажирском сидении в указанном автомобиле, водителю удалось скрыться. Автомобиль возвратили владельцу.

По данному факту возбужденно уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ. Полицией приняты меры к розыску и задержанию её соучастника.

Источник: ГУ МВД
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