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Бал-реконструкция «Евгений Онегин»

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23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Дворец конгрессов
В Государственном комплексе «Дворец конгрессов» пройдет бал «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

28 ноября 2018 года в 16.30 в рамках программы «Константиновский – детям» во Дворце конгрессов состоится бал-реконструкция, посвященный пушкинской эпохе. Участниками действа станут старшеклассники и студенты, кадеты и курсанты из краеведческого клуба «София» и Дома молодёжи «Царскосельский».

Программа бала представляет собой исторически традиционную форму праздника начала XIX века. Старинные бальные танцы, салонные игры, «фрейлины» и «адъютанты» - всё это поможет воссоздать в залах Константиновского дворца атмосферу великокняжеской резиденции.

Бал-реконструкция — это просветительский и образовательный проект. В этом году участники бала представят публике фрагменты романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин», посвященные теме женской верности и преданности семье. Бал приурочен ко Дню матери.

В качестве гостей могут выступить и представители средств массовой информации. Условием аккредитации является согласие присутствовать на празднике в костюмах, соответствующих эпохе, в том числе - предоставленных устроителями бала (сообщите свой размер одежды до 25 ноября).

Интерактивная программа предусматривает вовлечение всех присутствующих в действие!

Источник: Дворец конгрессов
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