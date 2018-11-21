Во Фрунзенском районе ликвидирован притон для занятия проституцией

Полицейские провели проверку поступившей информации о том, что во Фрунзенском районе организован притон по оказанию услуг сексуального характера за денежное вознаграждение. В ходе проверочных мероприятий в квартире дома 72 на Бухарестской улице был выявлен притон для занятия проституцией, в котором находились восемь граждан: трое из которых – граждане ближнего зарубежья и среднеазиатских государств.

В отношении 5 женщин и одного мужчины, непосредственно оказывающих сексуальные «услуги», составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). Помимо этого, к административной ответственности привлечены администратор и охранник нелегального бизнеса по статье 6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией).