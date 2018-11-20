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» » На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими

На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими

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81
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Красносельском районе Петербурга на Таллиннском шоссе произошло лобовое столкновение двух иномарок

Вчера вечером в 16.15 в Красносельском районе Петербурга на Таллиннском шоссе у дома 174 произошло лобовое столкновение двух иномарок, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Санкт-петербургу и Ленинградской области.

62-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа Спектра», выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Фольксвагеном Джетти» под управлением 42-летнего водителя. В результате произошедшего ДТП пострадали четыре человека. Женщина- водитель госпитализирована в тяжелом состоянии с переломом голени со смещением. У ее пассажирки сломаны два ребра. Водитель «Фольксвагена» с переломом руки и его пассажир с сотрясением мозга доставлены в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Источник: Конкретно.ру
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