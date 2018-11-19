В парке города Колпино обнаружен военный снаряд

В Колпинском районе Петербурга местные жители обнаружили боевой снаряд. По предположению очевидцев, объект может находиться со времен ВОВ. Его нашли на территории строящегося парка Чухонка. По внешнему виду рабочие сделали вывод, что предмет старинный и лежит в земле продолжительный период. Снаряд был найден во время проведения мероприятий по благоустройству территории.

На данный момент на место инцидента вызвали оперативную службу и саперов. Полиция не успела выставить оцепление на данном участке. Наш мобильный корреспондент поделился видеоматериалами с места событий.