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» » В Невском районе обокрали пенсионерку

В Невском районе обокрали пенсионерку

0
91
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Невском районе Петербурга у пожилой петербурженки из тайника в подушке украли более одного миллиона рублей

Более одного миллиона рублей в трех валютах похитили у 78-летней жительницы Невского района. Пропажу денег пожилая петербурженка обнаружила накануне около полудня, проверив своей тайник – подушку на кресле, застегнутую на молнию. Тайник оказался пуст. По её словам в нем находились 12 000 евро, 1000 долларов США и 95 000 рублей.

Полицейским пенсионерка сообщила, что вечером 13 ноября к неё в квартиру в на улице Подвойского пришли двое неизвестных мужчин – русоволосый европеец 25-30 лет и 40-летний цыган. Они представились сотрудниками компании по установке окон. Прозвучало даже название реально существующей фирмы с офисом на улице Маршала Казакова. Злоумышленники получили аванс в сумме 65 000 рублей.

14 ноября днем эти же люди приходили в квартиру пенсионерки еще раз, и оставались в комнате некоторое время без присмотра.

Источник: Конкретно.ру
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