В Невском районе обокрали пенсионерку

Более одного миллиона рублей в трех валютах похитили у 78-летней жительницы Невского района. Пропажу денег пожилая петербурженка обнаружила накануне около полудня, проверив своей тайник – подушку на кресле, застегнутую на молнию. Тайник оказался пуст. По её словам в нем находились 12 000 евро, 1000 долларов США и 95 000 рублей.

Полицейским пенсионерка сообщила, что вечером 13 ноября к неё в квартиру в на улице Подвойского пришли двое неизвестных мужчин – русоволосый европеец 25-30 лет и 40-летний цыган. Они представились сотрудниками компании по установке окон. Прозвучало даже название реально существующей фирмы с офисом на улице Маршала Казакова. Злоумышленники получили аванс в сумме 65 000 рублей.

14 ноября днем эти же люди приходили в квартиру пенсионерки еще раз, и оставались в комнате некоторое время без присмотра.