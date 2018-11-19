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В Петербурге задержали похитительниц новорожденного ребенка

0
110
Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Петербурге полицейские задержали двух гражданок, подозреваемых в похищении новорожденног

Минувшим днем сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали двух гражданок одного из среднеазиатских государств, 55-летнюю женщину и ее 36-летнюю дочь, которые подозреваются в похищении младенца, совершенного 16 октября 2018 года из родильного дома на улице Авангардная.

Установлено, что одна из подозреваемых при госпитализации 24-летней роженицы предоставила в больницу документы на имя соучастницы преступления с целью последующего похищения ребенка.

По данному факту Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район похищение людей новорожденный
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