В Петербурге задержали похитительниц новорожденного ребенка

Минувшим днем сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали двух гражданок одного из среднеазиатских государств, 55-летнюю женщину и ее 36-летнюю дочь, которые подозреваются в похищении младенца, совершенного 16 октября 2018 года из родильного дома на улице Авангардная.

Установлено, что одна из подозреваемых при госпитализации 24-летней роженицы предоставила в больницу документы на имя соучастницы преступления с целью последующего похищения ребенка.

По данному факту Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.