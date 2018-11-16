ента новостей

11:47
Из воды Обводного канала извлекли молодую утопленницу
11:40
В Приморском районе задержали автоугонщиков
11:36
В Петербурге мошенники похитили у пожилой женщины крупную сумму денег
08:56
«Ленфильм» продает участок
08:09
Ну а санкции потом
21:49
Назревает скандал в баскетбольном «Зените»
19:36
Петербуржцев приглашают познакомиться с культурой венского бала
09:46
В Ленобласти «соцработницы» обокрали пенсионерку
08:28
Закрытие навигации
08:26
Как соцсети влияют на человека?
23:56
8 пробоин «Адмирала» в «Ледовом»
13:55
Гусев и Хёрсли – в стартовом составе Дивизиона Боброва
13:18
Концерт польского дуэта «Luteduo»
13:06
Выставка Сергея Захаренко "Цветной геометризм"
13:04
В Ленобласти мигрант изнасиловал двух мальчиков
09:37
В Ленобласти иномарка сбила школьника
08:23
Возможен ли «умный город»?
08:02
Ремонт пришкольных стадионов
11:52
В Кудрово мужчина выстрелил в продавца магазина
11:35
В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
09:37
Спектакль «Сон об осени»
09:31
На Большеохтинском кладбище ограбили пенсионерку
09:12
Эксперты по безопасности попросили Владимира Путина создать Федеральную службу по делам несовершеннолетних
07:03
Благоустроенные объекты
06:52
Договор по мусору
23:22
Максим Карпов – герой победы СКА над «Автомобилистом»
17:25
Экскурсии и кинопоказы в особняке «Безликих»
17:22
Спектакль «Кошка на раскаленной крыше»
15:36
"Дворец конгрессов" представляет новогодний детский квест!
09:06
В центре Петербурга водитель прокатил на капоте полицейского
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Петербурге мошенники похитили у пожилой женщины крупную сумму денег

В Петербурге мошенники похитили у пожилой женщины крупную сумму денег

0
38
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Санкт-Петербурге полицейскими задержаны двое граждан, которые обманным путем, похитили у пожилой женщины крупную сумму денег.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали двух граждан, которые изоблечены в хищении крупной суммы у пожилой петербурженки. Установлено, что 13 ноября 2018 года 38-летняя женщина позвонила на стационарный телефон 91-летней петербурженки, сообщила, что ее внучка попала в больницу, и требуются деньги на операцию. После чего ранее судимый 31-летний мужчина, приехав в квартиру пенсионерки, получил от нее 140 тысяч рублей и тысячу долларов США.

Следственным Управлением УМВД России по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ее сообщнику — заключение под стражу.

Похищенное изъято.

В настоящее время полицией проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

6-11-2018, 14:19
В Петербурге задержали мошенника с недвижимостью
25-04-2018, 13:01
В Приморском районе у пожилой женщины мошенники похитили около четверти миллиона рублей
16-03-2018, 10:54
В Ленобласти мошенники забрали крупную сумму у пожилой женщины
24-01-2018, 11:27
В Петербурге задержан
2-11-2017, 17:05
В Ленобласти задержан мужчина стрелявший в водителя такси
25-12-2014, 15:24
За кражу из магазина задержана 30-летняя женщина

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
159
13-11-2018, 11:35
В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
0
198
12-11-2018, 09:06
В центре Петербурга водитель прокатил на капоте полицейского
0
180
12-11-2018, 09:00
В Ленобласти водитель иномарки насмерть сбил пешехода
0
189
9-11-2018, 09:46
В Ленобласти пьяный водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку
Наверх