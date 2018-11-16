В Петербурге мошенники похитили у пожилой женщины крупную сумму денег

В Санкт-Петербурге полицейские задержали двух граждан, которые изоблечены в хищении крупной суммы у пожилой петербурженки. Установлено, что 13 ноября 2018 года 38-летняя женщина позвонила на стационарный телефон 91-летней петербурженки, сообщила, что ее внучка попала в больницу, и требуются деньги на операцию. После чего ранее судимый 31-летний мужчина, приехав в квартиру пенсионерки, получил от нее 140 тысяч рублей и тысячу долларов США.

Следственным Управлением УМВД России по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ее сообщнику — заключение под стражу.

Похищенное изъято.

В настоящее время полицией проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности задержанных.