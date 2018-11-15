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В Ленобласти «соцработницы» обокрали пенсионерку

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20
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В городе Сосновый Бор Ленинградской области две неизвестные женщины, которые представились «социальными работниками» украли у пенсионерки 320

В минувшую среду днем доверчивая пенсионерка из города Сосновый Бор Ленобласти лишилась более трехсот тысяч рублей, после визита двух мошенниц, которые представились «социальными работниками».

В квартиру на улице Красных Фортов к 69-летней пенсионерке пришли две неизвестные женщины, которые представились «социальными работниками». Злоумышленницы с порога напугали пенсионерку сообщением о том, что декабре месяце в России начнется «денежная реформа», но пенсионерам обмен денег будет производиться по «льготному курсу». Для этого, мол, необходимо заранее переписать номера всех купюр.

Хозяйка показала деньги, их пересчитали и переписали, после этого она убрала купюры обратно в сервант. Одна из женщин попросила попить воды и прошла с пенсионеркой на кухню, где они пробыли около 3 минут. После ухода «соцработников» пенсионерка обнаружила, что из серванта пропали 320 000 рублей.

По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Сосновый Бор кража пенсионеры
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